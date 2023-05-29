В Туле осудили жителя Ивановской области - курьера телефонных мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июле 2022 года телефонные мошенники звонили пожилым жителям Тулы и сообщали заведомо ложные сведения о дорожно-транспортных происшествиях, якобы совершенных по вине их родственников. После этого они предлагали пенсионерам передать им деньги во избежание привлечения родственников к уголовной ответственности. Злоумышленник, 19-летний житель города Тейково Ивановской области, выполнявший роль курьера, приезжал по месту жительства потерпевших и забирал у них взятки, представившись сотрудником полиции. Таким образом у пенсионеров было похищено свыше 1,5 млн рублей.

Суд по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах) приговорил пособника телефонных мошенников к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.