31 мая в южной части Тулы ожидаются перебои с водоснабжением Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 8 часов утра 31 мая до 8 часов утра 1 июня в южной части Тулы ожидаются перебои с водой. Причина — ремонтные работы на Масловско-Песоченском водозаборе для подготовки его к работе в зимних условиях.

Перебои с водой возможны в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов (южнее улицы Гоголевской), в квартале, ограниченном улицами Станиславского и Рязанской, проспектом Ленина и Калужским шоссе, в деревнях Гостеевка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, на Косой Горе, в поселках Мясново, Лихвинка, Михалково, Рассвет, Иншинский, Новое, в районе Зеленстроя и Петровского микрорайона.

А в военном городке Берники, деревнях Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка и Ямны подача воды будет прекращена полностью.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.