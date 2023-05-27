В Туле после инцидента с отравлением закрыли доставку пиццы и роллов сети Farfor Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Службу доставки пиццы и роллов Farfor на улице Революции, 35а в Туле, после случая отравления на время закрыли.

Региональный Роспотербнадзор нашел в заведении нарушения санитарного законодательства, касающиеся обработки, дезинфекции, маркировки инвентаря и отсутствия медицинских книжек у работников. 12 отобранных на исследование образцов продуктов и семь смывов не отвечали требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям.

Службу доставки обязали провести противоэпидемические мероприятия и устранить все найденные нарушения. Также Роспотребнадзор обратился в суд с требованием на время закрыть кафе.