27 мая в Новомосковске Тульской области стартует празднование Дня города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Основные события запланированы на сегодня, 27 мая. В Городском парке с полудня будут работать торговые ряды, интерактивные площадки, мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества, насыщенный концерт.

Перед жителями Новомосковска выступят участники проекта «Голос. Дети», кавер-группа «Джазоффрения», а также крио-шоу. Далее празднования перейдут на стадион «Химик», где пройдет большой концерт местных коллективов и российских звезд.

В 22:30 День города завершится фейерверком.

28 мая на площадках возле ДК будут организованы различные праздничные мероприятия, а в 18:00 в Ротонде запланированы ретро-танцы под духовой оркестр.

Кстати, в этот же день, в поселке Ширинский на ул. Зеленая, 1 (КДЦ) в 14:00 пройдет танцевальный марафон — флэш–моб «Новомосковск –это мой город!»