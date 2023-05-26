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НовостиОбщество26 мая 2023 15:00

С 27 по 28 мая в Туле на улице Ф. Энгельса ограничат движение транспортных средств

Связано это с проведением работ по удалению аварийных деревьев
Михаил КОРЕНЮГИН
С 27 по 28 мая в Туле на улице Ф. Энгельса ограничат движение транспортных средств

С 27 по 28 мая в Туле на улице Ф. Энгельса ограничат движение транспортных средств

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Ф. Энгельса временно запретят движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом пресс-служба администрации города.

Так, в связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев ограничение будет действовать с 8:00 27 мая до 8:00 на участке от улицы Первомайской до улицы Каминского.

Также на период производства работ движение трамваев маршрута № 14 будет осуществляться по измененной схеме: поселок Менделеевский — улица Штыковая.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.