С 27 по 28 мая в Туле на улице Ф. Энгельса ограничат движение транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Ф. Энгельса временно запретят движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом пресс-служба администрации города.

Так, в связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев ограничение будет действовать с 8:00 27 мая до 8:00 на участке от улицы Первомайской до улицы Каминского.

Также на период производства работ движение трамваев маршрута № 14 будет осуществляться по измененной схеме: поселок Менделеевский — улица Штыковая.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.