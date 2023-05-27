27 мая в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

27 мая на центральном стадионе тульский «Арсенал» принимает «КамАЗ» из Набережных Челнов. Начало игры в 18:00.

В связи с этим в магазинах, находящихся на расстоянии до 1 км от входов на стадион, с 15:00 до 22:00 не будет продаваться алкогольная продукция.

На данный момент соперник оружейников занимает 11 место в турнирной таблице, а туляки - на 9 месте. При этом перспективы на грядущий сезон — весьма туманны. Первая попытка получить лицензию хотя бы РФС-2 для игр в Первой лиге на грядущий сезон провалилась.