В Туле 30-летний мужчина украл алкогольную продукцию из одного сетевого магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился сотрудница одного из сетевых магазинов города. Из торгового зала, расположенного по улице Грибоедова, неизвестный открыто похитил алкогольную продукцию.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 30-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж).