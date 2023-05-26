Туляка оштрафовали за пропаганду запрещенной экстремистской организации Фото: соцсети

34-летний ранее судимый за совершение краж мужчина разместил в целях пропаганды на своей странице в социальной сети материалы, содержащие символику запрещенной экстремистской организации "А.У.Е.". Публикации находились в свободном доступе для просмотра и скачивания неограниченным количеством пользователей.

Свою вину туляк признал.

В результате было возбуждено административное дело ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Постановлением суда за совершение противоправного деяния ему назначен административный штраф.

Как сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм», кроме того, мужчине придется еще свести или перебить татуировку с «ауе-звездами», чтобы впредь не иметь проблем с законом.