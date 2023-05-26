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НовостиОбщество26 мая 2023 13:53

27 мая в Туле на улице Шевченко временно ограничат движение всех видов транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству
Михаил КОРЕНЮГИН
27 мая в Туле на улице Шевченко временно ограничат движение всех видов транспорта

27 мая в Туле на улице Шевченко временно ограничат движение всех видов транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Шевченко временно запретят движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Так, в связи с проведением мероприятий по открытию Памятной стелы, посвященной 150-летию основания Тульского артиллерийского училища, ограничение будет действовать 27 мая с 00:00 до 14:00 на участке от проспекта Ленина до улицы Николая Руднева.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.