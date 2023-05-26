27 мая в Туле на улице Шевченко временно ограничат движение всех видов транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Шевченко временно запретят движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

Так, в связи с проведением мероприятий по открытию Памятной стелы, посвященной 150-летию основания Тульского артиллерийского училища, ограничение будет действовать 27 мая с 00:00 до 14:00 на участке от проспекта Ленина до улицы Николая Руднева.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.