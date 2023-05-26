14 водителей автобусов оштрафовали за различные нарушения в Новомсоковске за один день Фото: материалы пресс-служб

26 мая в Новомосковска Тульской области ГИБДД совместно с представителями Ространснадзора организовали проверку пассажирских перевозчиков. В результате проведенного мероприятия к административной ответственности были привлечены 14 водителей.

Основными нарушениями стали управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта — 5 человек и столько же за езду без тахографа. Трое водителей оштрафованы за управление транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции, еще один - за нарушение правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров.