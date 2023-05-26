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НовостиОбщество26 мая 2023 13:08

14 водителей автобусов оштрафовали за различные нарушения в Новомсоковске за один день

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Автобус»
Игорь КОПЫТОВ
14 водителей автобусов оштрафовали за различные нарушения в Новомсоковске за один день

14 водителей автобусов оштрафовали за различные нарушения в Новомсоковске за один день

Фото: материалы пресс-служб

26 мая в Новомосковска Тульской области ГИБДД совместно с представителями Ространснадзора организовали проверку пассажирских перевозчиков. В результате проведенного мероприятия к административной ответственности были привлечены 14 водителей.

Основными нарушениями стали управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта — 5 человек и столько же за езду без тахографа. Трое водителей оштрафованы за управление транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции, еще один - за нарушение правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров.