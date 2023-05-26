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НовостиПроисшествия26 мая 2023 12:45

В Туле осудили организаторов наркопритона

Также двое подсудимых распространяли наркотики посредством тайников-закладок
Игорь КОПЫТОВ
В Туле осудили организаторов наркопритона

В Туле осудили организаторов наркопритона

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что с декабря 2021 года по февраль 2022-го трое соучастников предоставляли квартиру в Туле, принадлежащую одному из них, за вознаграждение другим наркоманам, а также реализовывали запрещенные средства среди клиентов притона.

Двое подсудимых также распространяли наркотики посредством тайников-закладок в различных районах областного центра.

В итоге суд по ч. 2 ст. 232 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ назначил соучастникам наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строго режимов.

Приговор в законную силу не вступил.