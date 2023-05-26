28 мая в Туле на улице Луначарского временно ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Луначарского временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает городской информационный центр.

Так, в связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев ограничение будет действовать 28 мая с 9:00 до 12:00 на участке от улицы Демидовская до улицы Курковая.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.