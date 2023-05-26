В Туле утвердили перспективный план застройки вдоль Калужского шоссе Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сейчас в этом месте находятся рынки «Южный» и «Привоз», спортивный комплекс «Тула Арена», садоводческое товарищество «Медик» и СНТ «Ветеран», гаражные кооперативы, пожарное депо и ряд хозяйствующих субъектов.

В будущем на участке севернее Калужского шоссе между железной дорогой Москва - Харьков и проспектом Ленина площадью 44,9 гектаров планируется построить жилой комплекс 22-этажек с магазином, школой и детским садом на 120 мест, а также современный спортивный комплекс «Центр бокса». Многоквартирные дома на Калужском шоссе введут в эксплуатацию к 2024 году, магазин должен открыться в 2025, центр бокса – к 2026, а детский сад и школа будут сданы к 2030.

Само Калужское шоссе планируют расширить на две полосы, построить дублер шириной 7 метров и связать с улицей Оружейной по эстакаде.