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НовостиОбщество26 мая 2023 11:10

В центре Тулы волонтеры хотят восстановить два старинных жилых дома

Желающих приглашают присоединиться к акции
Игорь КОПЫТОВ
В Туле волонтеры хотят восстановить два старинных жилых дома в центре

В Туле волонтеры хотят восстановить два старинных жилых дома в центре

Фото: соцсети

С наступлением летнего сезона команда волонтеров займется воссозданием фасадов двух старых домов - № 39 по улице Тургеневской и № 72а по улице Жуковского. Подобным делом они занимаются уже третий год подряд.

Запланирована зачистка и покраска фасадов, восстановление деревянной резьбы, заказ новых аншлагов, замена окон в одном из двух домов, а также закупка инструментов. По предварительным оценкам, на это уйдет около 300 000 рублей.

Туляков будут рады принять в ряды волонтеров.