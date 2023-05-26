В центре Тулы волонтеры хотят восстановить два старинных жилых дома

В Туле волонтеры хотят восстановить два старинных жилых дома в центре Фото: соцсети

С наступлением летнего сезона команда волонтеров займется воссозданием фасадов двух старых домов - № 39 по улице Тургеневской и № 72а по улице Жуковского. Подобным делом они занимаются уже третий год подряд.

Запланирована зачистка и покраска фасадов, восстановление деревянной резьбы, заказ новых аншлагов, замена окон в одном из двух домов, а также закупка инструментов. По предварительным оценкам, на это уйдет около 300 000 рублей.

Туляков будут рады принять в ряды волонтеров.