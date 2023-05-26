Управляющие компании в Туле заставили запереть подвалы и чердаки обслуживаемых домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По искам прокурора в Пролетарском округе управляющие компании обязали установить запорные устройства на подвалах и крышах многоквартирных домов.

В ходе проведенной ведомством проверки было установлено, что управляющие компании не обеспечили постоянное закрытие входов на чердачных и подвальных помещениях в девяти многоквартирных домах запорными устройствами, что допускает проникновение в технические помещения посторонних.

По обращению районного прокурора с исковыми заявлениями обязать 9 управляющих компаний установить замки, суд требования удовлетворил в полном объеме.