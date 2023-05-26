В Куркинском районе Тульской области прокуратура взялась за проверку разбитых дорог Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Куркинского района с привлечением сотрудников Госавтоинспекции организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Уже установлено, что администрацией муниципального образования своевременно не проведен комплекс мероприятий по надлежащему содержанию автомобильных дорог в поселке Куркино, что привело к образованию на них многочисленных повреждений - ям, выбоин и проломов. Все это может привести к ДТП и гибели людей.

Поэтому, по окончании проверки с целью устранения выявленных нарушений прокуратура района примет комплекс мер реагирования.