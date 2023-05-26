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НовостиОбщество26 мая 2023 9:42

Фиктивно прописавшая гастарбайтеров тулячка оштрафована на 25 тысяч рублей

По иску прокурора суд обязал женщину возвратить в бюджет Российской Федерации полученные ей обманом деньги
Игорь КОПЫТОВ
Фиктивно прописавшая гастарбайтеров тулячка оштрафована на 25 тысяч рублей

Фиктивно прописавшая гастарбайтеров тулячка оштрафована на 25 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Приговором суда жительница Зареченского округа Тулы осуждена по ст. 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет иностранцев по месту своей прописки - предоставлять им помещение для проживания она не собиралась. Зато деньги на общую сумму 25 тысяч рублей она за услугу получила.

В целях возвращения в бюджет указанной суммы прокурор предъявил в суд исковое заявление о взыскании с осужденной средств, полученных от иностранных граждан. Требования судом были полностью удовлетворены.