Фиктивно прописавшая гастарбайтеров тулячка оштрафована на 25 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Приговором суда жительница Зареченского округа Тулы осуждена по ст. 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет иностранцев по месту своей прописки - предоставлять им помещение для проживания она не собиралась. Зато деньги на общую сумму 25 тысяч рублей она за услугу получила.

В целях возвращения в бюджет указанной суммы прокурор предъявил в суд исковое заявление о взыскании с осужденной средств, полученных от иностранных граждан. Требования судом были полностью удовлетворены.