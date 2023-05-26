Директор отдела парковых аттракционов в Туле оштрафован за случай с поранившимся подростком Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области директор отдела аттракционов осужден за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно выводам суда, мужчина из корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли, эксплуатировал аттракцион «Стеклянный лабиринт» на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова, достоверно зная, что тот введен в эксплуатацию с нарушением требований законодательства. В результате находившийся в помещении аттракциона мальчик серьезно поранился разбитым им же стеклом — до сих пор, по прошествии почти года, рука полностью не восстановилась, хотя, было проведено несколько операций.

Суд приговорил мужчину по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.