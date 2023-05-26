Сразу семь протоколов составили на водителя иномарки, остановленного в Щекино Тульской области Фото: материалы пресс-служб

18 мая в 9:12 утра на улице Советской города Щекино инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Фольксваген Пассат» без номеров. Но это только начало. Дальше веселее!

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 21-летний нетрезвый водитель водитель не имеет прав. В салоне автомобиля он перевозил пассажиров: женщину и двоих своих детей. Одному ребенку - год, второму - 7 месяцев. При этом годовалый ребенок находился без детского удерживающего устройства. Плюс ко всем, ни водитель, ни женщина не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате в отношении водителя были составлены семь протоколов. За нетрезвое вождение назначен ареста на десять суток. За отсутствие водительских прав - штраф в размере 500 рублей. За нарушение требований к перевозке детей — второй штраф 3000 рублей. За непристегнутый ремень - штрафа 1000 рублей. За нарушение правил пользования внешними световыми приборами - штраф 500 рублей. Еще столько же — за «управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена». И, наконец, за езду без знаков - 5000 рублей.