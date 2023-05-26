Шесть человек эвакуированы из ночного пожара в Щекино Тульской области Фото: материалы пресс-служб

26 мая около 4 часов утра в многоквартирном доме на улице Транспортной в Щекино произошел пожар. Уже в 04:01 два расчета спасателей приступили к тушению, а спустя 13 минут горение уже было ликвидировано.

В результате происшествия кухня и коридор выгорели по всей площади. Пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, было эвакуировано шесть человек. Кроме того, пожарные спасли из огня трое котят, которые жили вместе с хозяйкой в загоревшейся квартире.