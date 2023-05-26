В Тулу на премьерный показ третьего сезона приедут звезды сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 июня в 19:00 в Туле пройдет премьерный показ третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», который снимали, в частности, в городе оружейников - на Косой Горе и в Пролетарском округе. Режиссер сериала Илья Аксенов — сам уроженец Тулы.

Сюжет третьего сезона перенесет зрителей в лето 1996 года, на фоне президентской гонки «Голосуй или проиграешь». В центре событий не будут политические перипетии, а жизнь главных героев-подростков, которые заканчивают школу и входят во взрослую жизнь со всеми ее вызовами и трудностями.

Организаторы приглашают гостей мероприятия поддержать тематику сериала и прийти в костюмах в стиле 90-х. Лучшие костюмы будут отмечены подарками.

После показа состоится обсуждение сериала с актерами.

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