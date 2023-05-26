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НовостиОбщество26 мая 2023 6:47

До конца года в Тульской области откроют новый детский сад и три школы

Также еще 9 школ капитально отремонтируют в этом году
Игорь КОПЫТОВ
До конца года в Тульской области откроют новый детский сад и три школы

До конца года в Тульской области откроют новый детский сад и три школы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2022 в регионе открыли одну новую школу и 4 детских сада. 9 образовательных учреждений капитально отремонтировали. Создано 26 новых «точек роста».

В этом же году заработает еще один детсад и 3 школы. Так, до конца этого года в Туле будут построены школа на 1100 мест в ЖК «Балтийский» в микрорайоне Петровский и центр образования на 100 мест в деревне Ямны. В 2023 году должно завершиться строительство детского сада на 75 мест на проспекте Ленина.