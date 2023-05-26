25 мая после сильного дождя Тулу снова затопило Фото: соцсети

Туляки в соцсетях активно делились записями и фотографиями затопленных улиц. Проблемные участки все те же, что и раньше — Зеленстрой, Кауля, Фридриха Энгельса, Калинина, Сойфера, Ложевая в районе разворота на «Восточку», Красноармейский проспект в районе пересечения с Фрунзе.

Вместе с тем, как заверяют городские власти, работа по прочистке ливневой канализации ведется в плановом порядке. В Туле есть специализированная техника: каналопромывочная машина, насосная машина, которая откачивает иловые массы из ливневок и коллекторов. Работу выполняют две специализированные бригады. Также, по поручению главы администрации, организована работа и сформирован муниципальный контракт на 12 миллионов рублей по пяти объектам, где есть небольшие подтопления».

Впрочем, уже ближе к вечеру потопы прекратились вместе с дождем.