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НовостиОбщество26 мая 2023 6:26

28 мая на нечетной стороне улицы Тимирязева в Туле запретят парковку

Это связано с проведением спортивных соревнований
Игорь КОПЫТОВ
28 мая на нечетной стороне улицы Тимирязева в Туле запретят парковку

28 мая на нечетной стороне улицы Тимирязева в Туле запретят парковку

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В воскресенье, 28 мая, на время проведения в спортивном манеже «Арсенал» в Туле итогового юнармейского фестиваля в рамках «Больших юнармейский игр-2023» в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены трансполртные ограничения.

Так, с 00:00 до 16:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по нечетной стороне ул. Тимирязева на участке от проезда Тимирязева до ул. Агеева.