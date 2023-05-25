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НовостиОбщество25 мая 2023 14:40

Тульская прокуратура ищет организатора несанкционированной свалки под деревней Некрасово

Помогают ей в этом активисты-экологи
Игорь КОПЫТОВ
Тульская прокуратура ищет организатора несанкционированной свалки под деревней Некрасово

Тульская прокуратура ищет организатора несанкционированной свалки под деревней Некрасово

Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура, получив информацию от экологов-общественников с привлечением специалиста министерства природных ресурсов и экологии Тульской области провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.

Выехав по указанному адресу, было установлено наличие несанкционированной свалки в лесополосе вдоль федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» в районе деревни Некрасово под Тулой.

В настоящее время устанавливается правообладатель данного земельного участка. Именно он несет ответственность за организацию и финансовое бремя за ликвидацию мусорки.