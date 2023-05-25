В Туле 37-летняя женщина украла у знакомого смартфон Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился 47-летний житель деревни Морозовка. После совместного распития алкогольных напитков со знакомой, у потерпевшего пропал смартфон.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность местонахождение преступницы. Ей оказалась безработная и ранее судимая 35-летняя знакомая мужчины, которая после задержания призналась в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.