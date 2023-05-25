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НовостиОбщество25 мая 2023 13:54

Туляки из Левобережного микрорайона обвиняют местного жителя в затоплении родника

Судя по постам в соцсетях мужчина соорудил там капитальную запруду
Игорь КОПЫТОВ
Туляки из Левобережного микрорайона обвиняют местного жителя в затоплении родника

Туляки из Левобережного микрорайона обвиняют местного жителя в затоплении родника

Фото: соцсети

В одном из пабликов жители Левобережного подняли тему с затоплением родника, который находится недалеко от Уютного проезда. Проблему еще год назад создал мужчина, увлеченный рыбалкой, который на ручье оборудовал запруду.

«Вот из-за этой запруды топит родник. Утрамбована капитально, и наращивает он ее постоянно. Если верить информации от рыбаков, он там планирует разводить карасей для живцов на щук», — написал автор поста.

По его словам, он уже жаловался в Росприроднадзор Тульской области еще в 2022-м году, но никаких мер с тех пор принято не было.