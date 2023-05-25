В Туле мать случайно задушила свою двухмесячную дочь
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Под Тулой мать случайно убила свою двухмесячную дочь. Об этом пишет «РЕН ТВ».
Инцидент произошел в поселке Ленинский. Женщина пыталась успокоить младенца и на несколько секунд закрыла ему рот рукой. Тулячка подумала, что девочка успокоилась и уснула, однако спустя час она заметила, что её ребенок посинел и вызвала скорую.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть младенца. Женщину задержали правоохранительные органы. В данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве.