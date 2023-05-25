Президент РФ наградил митрополита Тульского и Ефремовского Алексия орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Фото: материалы пресс-служб

Указом президента Российской Федерации за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден митрополит Тульского и Ефремовского Алексий (Андрей Кутепов) — управляющий православной религиозной организацией «Тульская Епархия Русской Православной Церкви».

Андрей Николаевич отмечен данной наградой также за свой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю дипломатическую службу. Он стал одним из немногих духовных лидеров, которые активно вовлекались в различные международные мероприятия и политические переговоры.