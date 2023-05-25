В Щекино 42-летний мужчина и 40-летняя женщина обворовали квартиру знакомого пенсионера Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Щекино с заявлением обратился 70-летний мужчина. После совместного распития алкогольных напитков со знакомыми, у потерпевшего пропал обогреватель, продукты питания, банковская карта и 3 тысячи 500 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступников. Ими оказались ранее судимый и безработный 42-летний мужчина и 40-летняя женщина, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.