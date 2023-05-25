Ремонт трамвайных путей на улице Металлургов в Туле обойдется почти в 48,5 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уже объявлено, что с 27 мая и до конца лета в тульском Криволучье будут менять трамвайные пути. По улице Металлургов трамваи не будут ходить. Схему движения изменят маршруты № 11, 13, 7, 9 и 10, а № 6 вообще временно отменят.

Работы по замене полотна пройдут на участке от депо до ул. Доватора - 1267 метров в обе стороны. Кроме того, предусмотрено устройство водоотведения на участке от Щегловского ручья до дома № 65а.

Работы по контракту стоимостью 48,4 миллиона рублей должны завершить через 60 дней с момента заключения.