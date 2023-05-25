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НовостиЗвезды25 мая 2023 12:25

Туляков приглашают познакомиться с живописным творчеством воронежских художников

В городе оружейников открылась выставка «Александр Бучкури и Елена Киселева»
Игорь КОПЫТОВ
Туляков приглашают познакомиться с живописным творчеством воронежских художников

Туляков приглашают познакомиться с живописным творчеством воронежских художников

Фото: материалы пресс-служб

Оба художника, представленные в стенах Тульского музея изобразительных искусств, – уроженцы воронежской земли, а академическое образование получили у великого живописца Ильи Репина.

Александр Бучкури – одна из ключевых фигур в художественной жизни Воронежа первой половины XX века, художник и график, педагог, основатель воронежской реалистической школы живописи. Его наследие представлено во многих музеях страны, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Центральной темой его творчества стала крестьянская тема.

Елена Киселева - выпускница Академии художеств. Очевидно, что ей нравилось писать женские портреты, которые и представлены в Туле.

Двадцать полотен обоих живописцев можно увидеть по 30 июля.

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