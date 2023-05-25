В ДТП под Тулой пострадал 35-летний пассажир автомобиля Volkswagen Фото: материалы пресс-служб

На 735-ом километре автодороги «Золотое кольцо» городского округа города Тулы днем 24 мая произошло ДТП. Там примерно в 13:00 автомобиль Volkswagen наехал на препятствие и съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 49-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на металлическое барьерное ограждение с последующим съездом в левый по ходу движения кювет, где произвел опрокидывание, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал 35-летний пассажир легковушки. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.