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НовостиПроисшествия25 мая 2023 12:03

В ДТП под Тулой пострадал 35-летний пассажир автомобиля Volkswagen

Мужчине оказали медицинскую помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП под Тулой пострадал 35-летний пассажир автомобиля Volkswagen

В ДТП под Тулой пострадал 35-летний пассажир автомобиля Volkswagen

Фото: материалы пресс-служб

На 735-ом километре автодороги «Золотое кольцо» городского округа города Тулы днем 24 мая произошло ДТП. Там примерно в 13:00 автомобиль Volkswagen наехал на препятствие и съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 49-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на металлическое барьерное ограждение с последующим съездом в левый по ходу движения кювет, где произвел опрокидывание, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал 35-летний пассажир легковушки. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.