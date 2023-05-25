Во время пожара в многоквартирном жилом доме в Новомосковске эвакуировали 8 человек Фото: материалы пресс-служб

25 мая, примерно в 11:03, в многоквартирном жилом доме по адресу в городе Новомосковск Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 10 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 6 минуты и эвакуировать 8 жильцов. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара сгорел мусор в подвальном помещении на площади 2 квадратных метра. В данный момент устанавливается причина возгорания.