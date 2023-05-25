В Щекино Тульской области задержали похитителя электроники из местных магазинов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В дежурную часть полиции поступили заявления от сотрудников местных магазинов электроники. По их словам, на протяжении месяца у них совершались кражи. Пропали две умные аудиоколонки и три автомагнитолы.
В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 31-летний житель города Советска.
Молодой человек признался в содеянном. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».