В Щекино Тульской области задержали похитителя электроники из местных магазинов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть полиции поступили заявления от сотрудников местных магазинов электроники. По их словам, на протяжении месяца у них совершались кражи. Пропали две умные аудиоколонки и три автомагнитолы.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 31-летний житель города Советска.

Молодой человек признался в содеянном. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».