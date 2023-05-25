В исправительной колонии Тульской области перехватили передачку с начиненными телефонами йогуртами Фото: материалы пресс-служб

Йогурты с электронной начинкой обнаружили сотрудники донской исправительной колонии строгого режима №5 при досмотре продуктовой посылки для осужденного.

Такой необычный молочный продукт житель Краснодарского края пытался переправить знакомому, находящемуся в следственном изоляторе. Однако сотрудники комнаты приема передач обратили внимание на подозрительные банки с йогуртом.

При досмотре в двух банках оказались мобильные телефоны. «Начинку» тут же изъяли.

По данному факту проводится служебная проверка. И отправителю посылки, и адресату грозит наказание в установленном законом порядке.