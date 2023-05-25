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НовостиПроисшествия25 мая 2023 10:38

В исправительной колонии Тульской области перехватили передачку с начиненными телефонами йогуртами

И отправителю посылки, и адресату грозит наказание в установленном законом порядке
Игорь КОПЫТОВ
В исправительной колонии Тульской области перехватили передачку с начиненными телефонами йогуртами

В исправительной колонии Тульской области перехватили передачку с начиненными телефонами йогуртами

Фото: материалы пресс-служб

Йогурты с электронной начинкой обнаружили сотрудники донской исправительной колонии строгого режима №5 при досмотре продуктовой посылки для осужденного.

Такой необычный молочный продукт житель Краснодарского края пытался переправить знакомому, находящемуся в следственном изоляторе. Однако сотрудники комнаты приема передач обратили внимание на подозрительные банки с йогуртом.

При досмотре в двух банках оказались мобильные телефоны. «Начинку» тут же изъяли.

По данному факту проводится служебная проверка. И отправителю посылки, и адресату грозит наказание в установленном законом порядке.