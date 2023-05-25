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НовостиПроисшествия25 мая 2023 10:16

Ревнивый туляк убил знакомого молотком и проведет теперь 10 лет в колонии строго режима

В Тульской области мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшем смерть
Игорь КОПЫТОВ
Ревнивый туляк убил знакомого молотком и проведет теперь 10 лет в колонии строго режима

Ревнивый туляк убил знакомого молотком и проведет теперь 10 лет в колонии строго режима

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ночь с 23 по 24 декабря 2022 года у 38-летнего жителя Тулы внезапно возник конфликт со знакомым на почве ревности, в результате которого злоумышленник ударил оппонента молотком по голове. От полученной травмы пострадавший скончался в больнице.

Теперь несдержанному ревнивцу предстоит, согласно решению суда, по ч. 4 ст. 111 УК РФ провести 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.