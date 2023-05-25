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НовостиОбщество25 мая 2023 8:31

25 мая несколько жителей поселка Новая Мыза и улицы Академика Павлова в Туле остались без водоснабжения

Это связано с аварийно-восстановительными работами
Михаил КОРЕНЮГИН
25 мая несколько жителей поселка Новая Мыза и улицы Академика Павлова в Туле остались без водоснабжения

25 мая несколько жителей поселка Новая Мыза и улицы Академика Павлова в Туле остались без водоснабжения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произошло с 11:00 и до окончания ремонта.

Так, воды не будет в домах №38, 36, 34, 34а и 34б по улице Академика Павлова, в частном секторе от улицы Академика Павлова до улицы Пархоменко и в поселке Новая Мыза Пролетарского округа Тулы.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Академика Павлова, дом 38; поселок Новая Мыза водонапорная башня.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.