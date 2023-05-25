В Тульской области вынесен приговор калужанину-курьеру телефонных мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В феврале 2023 года 23-летний злоумышленник вступил в преступный сговор с лицами, которые специализировались на телефонных мошенничествах. Один из соучастников позвонил пожилой жительнице Алексина и сообщил заведомо ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, в котором, якобы, пострадала ее внучка. После этого соучастники предложили передать им 300 тысяч рублей под предлогом проведения неотложной медицинской операции ее пострадавшей родственнице.

Злоумышленник, выполнявший роль курьера, приехал домой к женщине и забрал у нее деньги, которые должен был перечислить на подконтрольный преступной группе расчетный счет, оставив часть денежных себе в качестве вознаграждения, однако был задержан сотрудниками полиции прямо у банкомата.

Теперь безработный из Калужской области признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и был приговорен к одному году лишения свободы. В соответствии со ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание было заменено на принудительные работы сроком на 1 год с удержанием 10 % зарплаты.

Приговор в законную силу не вступил.