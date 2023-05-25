В Туле на улице Металлургов автомобиль Chevrolet застрял в открытом люке Фото: соцсети

Утром 25 мая в Туле на улице Металлургов автомобиль Chevrolet Aveo застряла в открытом люке. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.

Происшествие произошло в районе дома №108. Спустя некоторое время прохожие помогли вытащить автомобиль из колодца.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, люк уже огородили. В данный момент прорабатывается вопрос с сетевой организацией, так как объект принадлежит им.