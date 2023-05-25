25 мая в Туле на проспекте Ленина снова образовалась огромная пробка Фото: соцсети

Утром 25 мая в районе Зеленстроя в Туле снова образовалась огромная пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, сильный дождь полностью затопил проезжую часть. Из-за этого в яму угодил рейсовый автобус, заблокировав крайнюю правую полосу для движения.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, на месте работает тягач. После осмотра автобуса специалистами будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации.

Судя про картам, больше всего движение затруднено от площади Победы до трамвайного кольца и на участке от улицы 9 Мая до поселка Менделеевский.

Напомним, неожиданный ремонт проспекта Ленина в Туле стартовал 3 мая. Технологический процесс расписан так, что по плану работы будут завершены до 1 сентября. Определены 7 зон производства работ по АГБС.