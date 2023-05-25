Житель Адексинского района Тульской области осужден на 3 года за серию краж из домов односельчан Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В январе-феврале 2023 года безработный и ранее судимый 31-летнего жителя села Спас-Конино Алексинского района проник через разбитые им окна в четыре жилых дома, расположенных здесь же, и похитил имущества на общую сумму более 55 тысяч рублей.

Алексинская межрайонная прокуратура Тульской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.