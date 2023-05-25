В поселке Мыза под Тулой водитель автомобиля Mazda съехал в кювет и врезался в дерево Фото: соцсети

В поселке Мыза под Тулой днем 24 мая произошло ДТП. Там примерно в 16:20 автомобиль Mazda съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 69-летний мужчина, управляя автомобилем Mazda CX-5, по предварительной информации, не справился с управлением, улетел в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.