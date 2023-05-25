Президент РФ Владимир Путин наградил директора тульской спортшколы Марину Ульянову Фото: материалы пресс-служб

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» Марина Ульянова получила почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент российской Федерации Владимир Путин.

Почетное звание ей присвоили за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Общий стаж работы Марины Алексеевны - более 40 лет. Тулячка является отличником физической культуры и спорта, а также судьей международной категории по спортивной гимнастике.