Вечером 27 мая в Новомосковске на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Вечером 27 мая в Новомосковске временно ограничат движение транспорта на нескольких улица. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, в связи с проведения Дня города с 20:00 до 23:00 перекроют дорогу по следующим адресам:
- ул. Садовского от ул. Московской (по четной стороне) до ул. Пионерской, также на этом участке будут запрещены выезды с придомовых и прилегающих территорий;
- ул. Свердлова на перекрестке с улицей Садовского;
- ул. Калинина от ул. Комсомольской до ул. Пашанина, также на этом участке будут запрещены выезды с придомовых и прилегающих территорий;
- ул. Кирова и ул. пр. Менделеева - на пересечении с ул. Калинина, а также будут перекрыты выезды с придомовых и прилегающих территорий;
- ул. Парковый проезд от ул. Калинина до ул. Парковой, выезды с придомовых и прилегающих территорий также будут запрещены;
- ул. Пионерская от ул. Садовского до ул. Парковый проезд, выехать с придомовых и прилегающих территорий тоже будет нельзя.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.
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Фото: материалы пресс-служб