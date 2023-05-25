Вечером 27 мая в Новомосковске на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 27 мая в Новомосковске временно ограничат движение транспорта на нескольких улица. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в связи с проведения Дня города с 20:00 до 23:00 перекроют дорогу по следующим адресам:

- ул. Садовского от ул. Московской (по четной стороне) до ул. Пионерской, также на этом участке будут запрещены выезды с придомовых и прилегающих территорий;

- ул. Свердлова на перекрестке с улицей Садовского;

- ул. Калинина от ул. Комсомольской до ул. Пашанина, также на этом участке будут запрещены выезды с придомовых и прилегающих территорий;

- ул. Кирова и ул. пр. Менделеева - на пересечении с ул. Калинина, а также будут перекрыты выезды с придомовых и прилегающих территорий;

- ул. Парковый проезд от ул. Калинина до ул. Парковой, выезды с придомовых и прилегающих территорий также будут запрещены;

- ул. Пионерская от ул. Садовского до ул. Парковый проезд, выехать с придомовых и прилегающих территорий тоже будет нельзя.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.