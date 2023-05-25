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НовостиПроисшествия25 мая 2023 7:21

Безработный украл косметику из магазина в Плавске Тульской области

Сотрудники полиции задержали вора
Игорь КОПЫТОВ
Безработный украл косметику из магазина в Плавске Тульской области

Безработный украл косметику из магазина в Плавске Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть полиции Плавска поступило заявление от директора одного из сетевых магазинов города. По его словам, из торгового зала по улице Коммунаров была совершена кража косметической продукции.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 34-летний местный житель.

При задержании тот сознался в содеянном.