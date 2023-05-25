9,5 лет заключения получил наркодиллер из Тулы, занимавшийся закладками Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Являясь организатором магазина по продаже наркотиков, с апреля по июнь 2022 года молодой человек с подельниками приготовил к сбыту 1 266 закладок с наркотическими средствами. Их они они хранили по месту своего жительства и в автомобиле одного из соучастников. Однако осуществить продажу наркоты злоумышленники не смогли, поскольку их деятельность пресекли правоохранители, изъявшие в итоге более 870 г запрещенных средств.

Суд по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «г» и ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ приговорил организатора наркокартеля к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.