Тульский проект «Лето в парках» пройдет по четырем направлениям Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Проект «Лето в парках» будет работать с июня по август в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках культуры и отдыха, в Баташевском саду и в парке «Патриот-Тула». Проводится он с 2016 года, и за это время прошло около 8000 мероприятий, в которых приняли участие около 340 тысяч человек.

В этом году особое внимание будет уделено семейному и спортивному досугу. В проект включены самые популярные форматы мероприятий, которые вызвали наибольший интерес в предыдущих сезонах.

Для досуга туляков разработали 4 основные направления: «Спорт», «Детство», «Искусство» и «Спецпроект».

В рамках первого будет сохранен проект «Пять верст» — это еженедельные субботние пробежки на дистанцию 5 км по Центральному парку. Также будет организованы группы здоровья, занятия йогой, мастер-классы по скандинавской ходьбе, брейк-дансу, скейтбордингу. В парке «Патриот-Тула» раз в неделю - курсы молодого бойца.

Направление «Детство» предполагает детскую игровую под открытым небом, развлекательные интерактивы по выходным, танцы, флешмобы в Детском городке ЦПКиО. А еще - школу моделизма: мастер-классы по сборке мини-моделей танков «Патриот-Тула».

Направление «Искусство» - это выступления духового оркестра, передвижная библиотека, танцплощадка для отдыхающих, мастер-классы «Нейрографика для взрослых». Продолжится и проект «Уличный артист», в котором проявить себя и выступить сможет каждый желающий.

Последнее направление подразумевает отдельные мероприятия. Например, приуроченные к 130-летию Белоусовского парка. «Семейный пикник» ко Дню семьи, любви и верности. И еще ряд других.