В Туле на улице Новомосковской загорелся строящийся многоэтажный дом

В Туле на улице Новомосковской загорелся строящейся многоэтажный дом Фото: соцсети

24 мая на улице Новомосковской в Туле загорелся строящаяся многоэатжка, расположенная неподалёку от гипермаркета «Глобус». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:44. На место происшествия выдвинулись 2 пожарных расчета и 2 автолестницы.

Однако, огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. Как стало известно, на придомовой территории загорелась куча мусора, которую удалось вовремя потушить.

Площадь горения составила шесть квадратных метров.