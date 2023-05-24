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НовостиОбщество24 мая 2023 12:52

На этой неделе «последние звонки» прозвучали для 5219 одиннадцатиклассников Тульской области

Мероприятия прошли 22-23 мая
Игорь КОПЫТОВ
На этой неделе «последние звонки» прозвучали для 5219 выпускников Тульской области

На этой неделе «последние звонки» прозвучали для 5219 выпускников Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году тульские школы выпустят 5219 одиннадцатиклассников, что на 500 человек меньше, чем годом ранее. Окончательное число их станет известно после сдачи ЕГЭ, то есть после 20 июня.

По данным регионального министерства образования, выпускников 9-го класса в тульских школах ожидается 13454 человека, а это почти на тысячу больше.

Проведения ЕГЭ запланировано начать с 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.